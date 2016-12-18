Положительный допинг-тест Поветкина, медали Шипулина и Акимовой, победа «Ювентуса» над «Ромой». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. Россиянин Антон Шипулин занял второе место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Победителем стал француз Мартен Фуркад. Шипулин, допустивший два промаха, уступил победителю чуть более 30 секунд.

2. Не менее успешно для россиян сложилась гонка преследования у женщин. Татьяна Акимова стала в ней третьей. Акимова в субботу допустила один промах на четырех огневых рубежах и отстала на 19,4 секунды от победительницы - француженки Анаис Шевалье. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер.

3. Российский боксер Александр Поветкин, сдавший положительный допинг-тест перед боем с канадцем Бермейном Стиверном, победил в Екатеринбурге француза Йоанна Дюопа. Это был поединок, который не имел официального статуса и не был санкционирован ни одной из боксерских организаций. Бой завершился победой Поветкина нокаутом в шестом раунде.

4. Футболисты «Ювентуса» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии переиграли «Рому» - 1:0. Точный удар в первом тайме нанес Гонсало Игуаин. Таким образом, «Ювентус» набрал 42 очка и увеличил до семи очков преимущество над «Ромой», которая идет второй.

5. Футболисты «Севильи» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Малагу» - 4:1. В составе победителей дубль оформил Лусиано Вьетто. «Севилья» набрала 33 очка и вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, опередив «Барселону» (31 очко). Лидирует «Реал», у которого 37 очков.

6. Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме дожали «Питтсбург» - 2:1. У хозяев по шайбе забросили Никита Зайцев и Джейк Гардинер. У гостей отличился Евгений Малкин. Отметим, что у «пингвинов» прервалась серия из семи побед.

7. Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче НХЛ лиги проиграли «Чикаго» - 4:6. Из россиян в этой игре результативными действиями отметился только Артемий Панарин. Он отыграл более 22 минут, нанес четыре броска, один из которых достиг цели, а также отдал две голевых передачи. Показатель полезности Артемия – «плюс три» - лучший в матче.

8. Баскетболисты «Кливленда» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» - 119:108. В составе победителей 27 очков набрал Кевин Лав, а 26 очков – Леброн Джеймс. Российский центровой гостей Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке, отыграл 15 минут, набрал два очка, сделал четыре подбора и один перехват.

9. Турецкий «Трабзонспор» достиг договоренности со «Спартаком» об аренде болгарского полузащитника Ивелина Попова. Условия сделки пока не разглашаются.

10. Футболисты английского «Челси» одержали 11-ю победу подряд и упрочили лидерство в турнирной таблице АПЛ. В субботу подопечные Антонио Конте в гостях обыграли «Кристал Пэлас» - 1:0. Единственный мяч забил Диего Коста.

11. Волейболисты казанского «Зенита» обыграли новосибирский «Локомотив» в решающем матче Финала шести Кубка России и в шестой раз в своей истории стали победителями турнира. Финальная встреча, прошедшая в Сургуте, завершилась со счетом 3:1 (25:20, 25:17, 21:25, 25:17) в пользу казанцев.

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Цитата дня: «У Поветкина нашли остарин. Непонятно, откуда он взялся» (Андрей Рябинский).

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