«Вашингтон» дома проиграл «Монреалю», Овечкин отдал голевой пас

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Арттури Лехконен и Джефф Питри. У хозяев отличился Никлас Бекстрем.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 20 минут, нанес один бросок, совершил пять силовых приемом, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 20 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, применил шесть силовых приемом, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 18 минут, нанес три броска, применил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 18 минут, нанес пять бросков, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл 19 минут, четыре раза заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду более 25 минут, применил три силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 22 декабря в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Филадельфией», а «Монреаль» 21 декабря в 04:30 (мск) примет «Анахайм».