«Вашингтон» дома проиграл «Монреалю», Овечкин отдал голевой пас
Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».
Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра»,
завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили
Арттури Лехконен и Джефф Питри. У хозяев отличился Никлас Бекстрем.
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на
льду более 20 минут, нанес один бросок, совершил пять силовых приемом,
схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл
20 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, применил шесть силовых приемом,
окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на
льду 18 минут, нанес три броска, применил один силовой прием, схлопотал две
минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на
льду 18 минут, нанес пять бросков, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл 19
минут, четыре раза заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем
полезности «плюс один».
Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду
более 25 минут, применил три силовых приема, один раз заблокировал бросок
соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс
один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 22 декабря в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Филадельфией», а «Монреаль» 21 декабря в 04:30 (мск) примет «Анахайм».
Матч
Вашингтон - Монреаль - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы:
Лехконен 14:41 (0:1). Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 34:16 (1:1 - бол.). Петри (Пачиоретти, Дано), 36:39 (1:2).
Место и дата
18 декабря 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция