«Нэшвилл» по буллитам уступил «Рейнджерс»
Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча, прошедшая в Нэшвилле на льду «Бриджстоун Арены»,
завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе шайбу
забросил Рик Нэш, а автором победного буллитам стал Джимми Веси. У хозяев
отличился Майк Фишер.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Нэшвилл» 20 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Филадельфией», а «Рейнджерс» 19 декабря в 04:30 (мск) примет «Нью-Джерси».
Матч
Нэшвилл - Рейнджерс - 1:2 Б. (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Нэш (Холден, Хэйс), 7:47 (0:1). Фишер 29:22 (1:1).
Победный буллит:
Весей - 1:2.
Место и дата
18 декабря 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
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