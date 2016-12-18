«Нэшвилл» по буллитам уступил «Рейнджерс»

Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Нэшвилле на льду «Бриджстоун Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе шайбу забросил Рик Нэш, а автором победного буллитам стал Джимми Веси. У хозяев отличился Майк Фишер.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нэшвилл» 20 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Филадельфией», а «Рейнджерс» 19 декабря в 04:30 (мск) примет «Нью-Джерси».