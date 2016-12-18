«Оттава» обыграла «Нью-Джерси» и прервала серию из трех поражений
Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Джерси».
Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра»,
завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили
Бобби Райан, Дерек Брассар и Зак Смит. У гостей отличился Джон Мур.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 15
минут, нанес один бросок, применил два силовых приема, один раз заблокировал
бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава», прервавшая серию из трех поражений, 19 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Айлендерс», а «Нью-Джерси» 19 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Рейнджерс».
Матч
Оттава - Нью-Джерси - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Райан (Келли, Дзингел), 3:59 (1:0). Мур (Каммаллери, Зэйджак), 10:50 (1:1). Брассар (Смит, Стоун), 21:14 (2:1). Смит (Келли, Пажо), 59:46 (3:1 - п.в.).
Место и дата
18 декабря 03:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция