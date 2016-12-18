«Оттава» обыграла «Нью-Джерси» и прервала серию из трех поражений

Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Джерси».

Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Бобби Райан, Дерек Брассар и Зак Смит. У гостей отличился Джон Мур.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 15 минут, нанес один бросок, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава», прервавшая серию из трех поражений, 19 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Айлендерс», а «Нью-Джерси» 19 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Рейнджерс».