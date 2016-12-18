Хет-трик Татара принес «Детройту» победу над «Анахаймом»
Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Анахайм».
Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены»,
завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. В их составе три шайбы забросил
Томаш Татар, а еще по разу отличились Ксавье Уэлле, Франс Нильсен и Дилан
Ларкин. У гостей по разу отличились Ши Теодор и Кэм Фаулер, а Рикард Ракелль
оформил дубль.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 20 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Каролиной», а «Анахайм» 20 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Торонто».
Матч
Детройт - Анахайм - 6:4 (1:2, 3:1, 2:1)
Голы:
Ракелль (Ватанен, Линдхольм), 3:41 (0:1 - бол.). Теодор (Гецлаф, Кеслер), 10:17 (0:2 - бол.). Татар (Грин, Манта), 13:33 (1:2). Фаулер (Кеслер, Кольяно), 25:16 (1:3). Татар (Эрикссон, Оуллет), 27:14 (2:3). Ларкин (Шихэн, Гленденинг), 31:22 (3:3). Оуллет (Ванек, Нюквист), 37:52 (4:3). Татар (Зеттерберг), 44:51 (5:3). Ракелль 46:35 (5:4). Нильсен (Ванек, Спрул), 50:33 (6:4).
Место и дата
18 декабря 03:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция