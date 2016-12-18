Хет-трик Татара принес «Детройту» победу над «Анахаймом»

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Анахайм».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. В их составе три шайбы забросил Томаш Татар, а еще по разу отличились Ксавье Уэлле, Франс Нильсен и Дилан Ларкин. У гостей по разу отличились Ши Теодор и Кэм Фаулер, а Рикард Ракелль оформил дубль.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 20 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Каролиной», а «Анахайм» 20 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Торонто».