«Каролина» по буллитам обыграла «Баффало»
Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Баффало».
Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены»,
завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе шайбу
забросил Юаким Нордстрем, а Ли Стемпняк исполнил решающий буллит. У гостей
отличился Эвандер Кейн.
Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел на льду
23 минуты, нанес три броска, применил один силовой прием, дважды заблокировал
броски соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 20 декабря в 03:00 (мск) примет «Детройт», а «Баффало» 21 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Флоридой».
Матч
Каролина - Баффало - 2:1 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Нордстрем (Макклеммент, Песке), 14:04 (1:0). Кейн (Фолиньо, МакКейб), 57:23 (1:1).
Победный буллит:
Стемпняк - 2:1.
Место и дата
18 декабря 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция