«Каролина» по буллитам обыграла «Баффало»

Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Баффало».

Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе шайбу забросил Юаким Нордстрем, а Ли Стемпняк исполнил решающий буллит. У гостей отличился Эвандер Кейн.

Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел на льду 23 минуты, нанес три броска, применил один силовой прием, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 20 декабря в 03:00 (мск) примет «Детройт», а «Баффало» 21 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Флоридой».