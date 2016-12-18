Усик нокаутировал Мчуну и защитил титул WBO в первом тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик провел первую успешную защиту чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Олимпийский чемпион Лондона-2012 начал поединок с южноафриканцем Тхабисо Мчуну очень осторожно, чем взывал недовольство американских зрителей (бой проходил в городе Инглвуд, штат Калифорния).
В дальнейшем Усик все же завладел инициативой, хотя сопернику временами удавались результативные контратаки.
В шестом раунде Александр отправил Мчуну в нокдаун левым апперкотом, а затем развил свой успех в девятой трехминутке. Точку в бою поставил левый хук.
Напомним, украинец стал чемпионом мира по версии WBO минувшей осенью, отобрав в Гданьске пояс у поляка Кшиштофа Гловацки.
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