Усик нокаутировал Мчуну и защитил титул WBO в первом тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик провел первую успешную защиту чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Олимпийский чемпион Лондона-2012 начал поединок с южноафриканцем Тхабисо Мчуну очень осторожно, чем взывал недовольство американских зрителей (бой проходил в городе Инглвуд, штат Калифорния).

В дальнейшем Усик все же завладел инициативой, хотя сопернику временами удавались результативные контратаки.

В шестом раунде Александр отправил Мчуну в нокдаун левым апперкотом, а затем развил свой успех в девятой трехминутке. Точку в бою поставил левый хук.

Напомним, украинец стал чемпионом мира по версии WBO минувшей осенью, отобрав в Гданьске пояс у поляка Кшиштофа Гловацки.









