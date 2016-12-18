Джо Смит выбил с ринга Бернарда Хопкинса (видео)

51-летний Бернард «Палач» Хопкинс потерпел сокрушительное поражение в своем последнем поединке на профессиональном ринге.

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс ранее объявил о том, что после боя со Смитом он завершит спортивную карьеру.

Уже в первом раунде Смит смог потрясти звездного ветерана тяжелым ударом справа, однако затем Бернард взял ход боя под свой контроль за счет лучшей технической оснащенности.

Однако в девятом раунде 27-летний Джо смог прижать соперника к канатам, а затем выбить Хопкинса за пределы ринга, после чего была зафиксирована его победа нокаутом.

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Напомним, Бернард Хопкинс начал профессиональную карьеру в 1988 году. В его послужном списке - победы над Оскаром де ла Хойей, Роем Джонсом-младшим, Феликсом Тринидадом, Антонио Тарвером, Уинки Райтом и многими другими чемпионами мира.

«Палач» был самым пожилым обладателем чемпионских поясов в истории.

