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Джо Смит выбил с ринга Бернарда Хопкинса (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

51-летний Бернард «Палач» Хопкинс потерпел сокрушительное поражение в своем последнем поединке на профессиональном ринге.

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс ранее объявил о том, что после боя со Смитом он завершит спортивную карьеру. 

Уже в первом раунде Смит смог потрясти звездного ветерана тяжелым ударом справа, однако затем Бернард взял ход боя под свой контроль за счет лучшей технической оснащенности.

Однако в девятом раунде 27-летний Джо смог прижать соперника к канатам, а затем выбить Хопкинса за пределы ринга, после чего была зафиксирована его победа нокаутом.

Напомним, Бернард Хопкинс начал профессиональную карьеру в 1988 году. В его послужном списке - победы над Оскаром де ла Хойей, Роем Джонсом-младшим, Феликсом Тринидадом, Антонио Тарвером, Уинки Райтом и многими другими чемпионами мира.

«Палач» был самым пожилым обладателем чемпионских поясов в истории.

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