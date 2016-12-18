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Егорян выиграла этап Гран-при в Канкуне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка, россиянка Яна Егорян победила в соревнованиях саблисток на этапе Гран-при по фехтованию в мексиканском Канкуне.

В финале Яна оказалась нанесла поражение венгерке Анне Мартон со счетом 15:11.

Напомним, на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Егорян первенствовала как в командном зачете, так и в личном первенстве саблисток. В решающем поединке она вырвала победу у титулованной соотечественницы Софьи Великой.

Фехтование. Этап Гран-при. Канкун, Мексика
Женщины. Сабля

1. Яна Егорян (Россия).
2. Анна Мартон (Венгрия).
3. Сесилия Бендер (Франция).
3. Ким Чи Ен (Южная Корея)…
18. Софья Позднякова (Россия)…
38. Виктория Ковалёва (Россия)…
46. Евгения Карболина (Россия)…
67. Анастасия Баженова (Россия)…
75. Яна Обвинцева (Россия). 

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