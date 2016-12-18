Мозгову вручили чемпионский перстень НБА (видео)
Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов получил перстень чемпиона НБА-2016 из рук главного тренера «Кливленда» Тайрона Лю.
Церемония состоялась перед выездным матчем калифорнийцев с «Кавальерс». Встреча завершилась победой «Кливленда», Тимофей набрал два очка.
В прошлом сезоне он выиграл с «Кливлендом» чемпионский титул.
Встреча, прошедшая в Кливленде на паркете «Куикен Лоанс-Арены», завершилась со счетом 119:108 в пользу хозяев. В их составе 27 очков набрал Кевин Лав, а 26 очков – Леброн Джеймс.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 21 декабря в 03:00 (мск) на выезде сыграет с «Шарлотт», а «Кливленд» 21 декабря в 04:00 (мск) в гостях сразится с «Милуоки».
Матч
Место и дата
18 декабря 03:30, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция