Мозгову вручили чемпионский перстень НБА (видео)

Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов получил перстень чемпиона НБА-2016 из рук главного тренера «Кливленда» Тайрона Лю.

Церемония состоялась перед выездным матчем калифорнийцев с «Кавальерс». Встреча завершилась победой «Кливленда», Тимофей набрал два очка.

В прошлом сезоне он выиграл с «Кливлендом» чемпионский титул.

Встреча, прошедшая в Кливленде на паркете «Куикен Лоанс-Арены», завершилась со счетом 119:108 в пользу хозяев. В их составе 27 очков набрал Кевин Лав, а 26 очков – Леброн Джеймс.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 21 декабря в 03:00 (мск) на выезде сыграет с «Шарлотт», а «Кливленд» 21 декабря в 04:00 (мск) в гостях сразится с «Милуоки».