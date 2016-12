Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке

Поединок чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина против американца Дэниэла Джейкобса состоится 18 марта на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.-



«Это уже официально, я проведу бой против Дэниэла Джейкобса 18 марта на арене Madison Square Garden. Поединок можно будет увидеть на HBO PPV», - написал Головкин в своем твиттере.

It's official, I'm fighting Danny Jacobs on March 18 at MSG @thegarden NY on HBO ppv, see you there! pic.twitter.com/hljRlnh0LS