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Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Поединок чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина против американца Дэниэла Джейкобса состоится 18 марта на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.-

«Это уже официально, я проведу бой против Дэниэла Джейкобса 18 марта на арене Madison Square Garden. Поединок можно будет увидеть на HBO PPV», - написал Головкин в своем твиттере.

На профессиональном ринге Геннадий Головкин одержал 36 побед (33 - досрочно) и не потерпел ни одного поражения.

На кону в бою с Джейкобсом будут стоять принадлежащие боксеру из Казахстана титулы WBA, WBC и IBF.

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