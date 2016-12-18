Татар, Кейн и Лундквист - звезды дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой был признан словацкий форвард «Детройта» Томаш Татар. Он сделал хет-трик в победном матче с «Анахаймом» (6:4).

Второй звездой стал лидер «Чикаго» Патрик Кейн. В его активе гол и результативная передача в игре с «Сент-Луисом» (6:4).

Третьей звездой был назван голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Он отразил 31 из 32 бросков по своим воротам в игре с «Нэшвиллом» (2:1).

