Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Реал- : -Касима Антлерс
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Татар, Кейн и Лундквист - звезды дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой был признан словацкий форвард «Детройта» Томаш Татар. Он сделал хет-трик в победном матче с «Анахаймом» (6:4).

Второй звездой стал лидер «Чикаго» Патрик Кейн. В его активе гол и результативная передача в игре с «Сент-Луисом» (6:4).

Третьей звездой был назван голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Он отразил 31 из 32 бросков по своим воротам в игре с «Нэшвиллом» (2:1). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Эдмонтон» победил «Тампу», «Питтсбург» уступил «Торонто» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Каролина» по буллитам обыграла «Баффало»Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Баффало».Хет-трик Татара принес «Детройту» победу над «Анахаймом»Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Анахайм».«Оттава» обыграла «Нью-Джерси» и прервала серию из трех пораженийХоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Джерси».«Нэшвилл» по буллитам уступил «Рейнджерс»Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».Гол и два паса Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Сент-Луис»Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».Хоккеисты «Торонто» в овертайме дожали «Питтсбург», Зайцев и Малкин забросили по шайбеХоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Питтсбург».«Вашингтон» дома проиграл «Монреалю», Овечкин отдал голевой пасХоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».«Даллас» прервал 10-матчевую победную серию «Филадельфии»Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Филадельфию», прервав 10-матчевую победную серию «летчиков».«Миннесота» обыграла «Аризону», одержав седьмую победу подрядХоккеисты «Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Аризону».Теему Селянне: Игроки НХЛ должны сыграть на Олимпиаде в ПхенчханеЛегендарный финский форвард Теему Селянне уверен в том, что Национальной хоккейная лига должна отпустить сильнейших игроков мира на Олимпийские игры-2018.20 сэйвов Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер»«Ванкувер» одержал победу над «Тампой-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Ванкувер» победил «Тампу», «Питтсбург» уступил в овертайме «Лос-Анджелесу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Овечкин забил отличный гол, виртуоз Кузнецов рисует два шедевра (видео, отчет)Овечкин забил отличный гол, виртуоз Кузнецов рисует два шедевра (видео, отчет)«Вашингтон» одержал шестую победу подряд, теперь над «Каролиной» (4:3 бул.), а Александр Овечкин забил красивый гол.Гол Тютина не помог «Колорадо» в матче с «Флоридой»Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Флориде».«Коламбус» обыграл «Калгари», Бобровский отразил 22 броскаХоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».«Монреаль» дома уступил «Сан-Хосе»Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сан-Хосе».«Питтсбург» дома уступил «Лос-Анджелесу»Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Лос-Анджелесу».Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Вашингтону».«Айлендерс» проиграли «Баффало», Кулемин отдал голевой пасХоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс».

Хенрик Лундквист
Хенрик Лундквиствсе новости
Томаш Татар
Томаш Татарвсе новости
Патрик Кейн
Патрик Кейнвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости