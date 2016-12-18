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UFC on Fox 22. Галл победил Норткатта, Алиев - Великовича

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Сакраменто состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on Fox 22. В главном поединке вечера Пейдж Ванзант проиграла Мишели Уотерсон в первом раунде удушающим приемом.

В другом поединке Микки Галл «задушил» восходящую звезду UFC Сейджа Норткатта, а Юрайя Фабер по очкам победил Брэда Пикетта.

Отметим, что в рамках этого турнира выступал россиянин Султан Алиев, который раздельным решением судей одержал победу над Бояном Великовичем.

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