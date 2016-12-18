WBC завершит расследование допингового дела Поветкина в 2017 году

Всемирный боксерский совет завершит расследование в отношении подозреваемого в употреблении запрещенного препарата россиянина Александра Поветкина в начале 2017 года.

- Мы начали расследование. Сейчас достаточно мало время остается до Нового года, будет много выходных дней. Мы завершим расследование в начале 2017 года, - заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Напомним, Александр Поветкин изначально должен был драться 17 декабря с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В анализах россиякого тяжеловеса были обнаружены следы применения остарина.



В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил француз Йоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.







