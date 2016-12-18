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Дон Кинг готовит судебный иск против промоутеров Поветкина

Источник:  ТАССКомментарии

Промоутер канадского тяжеловеса Бермейна Стиверна Дон Кинг намерен подать в суд на компанию «Мир бокса» за срыв поединка его клиента против Александра Поветкина.

- Дон Кинг собирает документы для подачи иска в суд на промоутеров Поветкина за срыв поединка, иск может быть подан в ближайшее время, - цитирует представителя Стиверна агентство ТАСС.

Напомним, Александр Поветкин изначально должен был драться 17 декабря с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В анализах россиякого тяжеловеса были обнаружены следы применения остарина.

В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил француз Йоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.

Ранее глава кампании «Мир бокса» Андрей Рябинский отсудил у Кинга 1,6 миллиона долларов за срыв повторного боя между Денисом Лебедевым и Гильермо Джонсом. 

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