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Полузащитник «Сантоса» отказался переходить в «Зенит»

Источник:  ESPNКомментарии

19-летний футболист «Сантоса» Тиагу Майа отказался от перехода в «Зенит».

По информации ESPN, петербургский клуб предлагал за Майа 18 миллионов евро, но бразилец хочет играть в топовом европейском чемпионате.

Напомним, за «Сантос» Майа выступает с 2014 года. За клуб из Сан-Паулу он провел 89 матчей и забил два мяча. В составе сборной Бразилии футболист стал победителем Олимпиады-2016.

Ранее в «Зенит» из «Атлетико Паранаэнсе» перешел бразильский полузащитник Эрнани.

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