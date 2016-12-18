Полузащитник «Сантоса» отказался переходить в «Зенит»
19-летний футболист «Сантоса»
Тиагу Майа отказался от перехода в «Зенит».
По информации ESPN, петербургский клуб предлагал за Майа 18 миллионов евро, но
бразилец хочет играть в топовом европейском чемпионате.
Напомним, за «Сантос» Майа выступает с 2014 года. За
клуб из Сан-Паулу он провел 89 матчей и забил два мяча. В составе сборной
Бразилии футболист стал победителем Олимпиады-2016.
Ранее в «Зенит» из «Атлетико Паранаэнсе» перешел бразильский полузащитник Эрнани.
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