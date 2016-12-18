Полузащитник «Сантоса» отказался переходить в «Зенит»

Дмитрий Селюк: Мы подобрали для Траоре клуб, но теперь все зависит от «Монако»

Агент нападающего Ласина Траоре Дмитрий Селюк сообщил, что разрыв арендного соглашения между ЦСКА и ивуарийцем зависит от «Монако».