Йоан Дюопа: Результаты обследования хорошие, только нос сломан

Французский тяжеловес Йоан Дюопа заявил, что получил перелом носа в поединке с россиянином Александром Поветкиным, который прошел в субботу в Екатеринбурге.

«Результаты обследования хорошие, только нос сломан. Я собираюсь немного отдохнуть и в следующий раз, обещаю, я буду лучше готов к поединку, всем спасибо за поддержку», - написал Дюопа на своей странице в Facebook.

Напомним, Александр Поветкин изначально должен был драться 17 декабря с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В анализах россиякого тяжеловеса были обнаружены следы применения остарина.

В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил француз Йоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.