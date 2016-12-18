Икер Касильяс: Уйти из «Реала» - мое лучшее решение

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал об обстоятельствах своего ухода из мадридского «Реала».

- Знал, что мое время в «Реале» подходит к концу уже в январе-феврале 2015 года. Атмосфера в команде была странной и далекой от идеала. Я много думал о том, как поступить, и лучшим решением действительно оказалось покинуть «Реал». Думаю, что это был самый подходящий момент. В силу определенных обстоятельств тренер сделал ставку на Диего Лопеса, - рассказал Касильяс.

Напомним, Икер Касильяс играл за королевский клуб с 1999 по 2015 год. В составе «Реала» он пять раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.

