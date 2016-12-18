«Спартак» не хочет отпускать Ромуло бесплатно

«Спартак» не готов бесплатно отпустить полузащитника Ромуло в Бразилию, сообщил ТАСС источник, близкий к клубу.

Ранее СМИ сообщили, что 26-летний Ромуло готов подписать контракт с «Фламенго» и ждет одобрения красно-белых, чтобы покинуть Россию этой зимой. Контракт Ромуло со «Спартаком» рассчитан до июня 2017 года.

«Ромуло надеется, что клуб разрешит ему уйти бесплатно, но этого не будет. Если бразильский клуб не предложит сумму, которая устроит «Спартак», то игрок останется в России до конца контракта», - сказал источник.

Ромуло выступал за «Спартак» с 2012 года. В этом сезоне он сыграл десять матчей и отметился двумя голевыми передачами.