Андрей Марков получил травму в игре с «Вашингтоном»

37-летний российский защитник «Монреаля» Андрей Марков получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с Вашингтоном.

Хоккеист получил травму в концовке второго периода, после чего не смог вернуться в игру.



В нынешнем сезоне Марков сыграл в 31 матче и набрал 21 (2+19) очко.

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Арттури Лехконен и Джефф Питри. У хозяев отличился Никлас Бекстрем.

Александр Овечкин отыграл 20 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, применил шесть силовых приемом, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 22 декабря в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Филадельфией», а «Монреаль» 21 декабря в 04:30 (мск) примет «Анахайм».



