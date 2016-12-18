Андрей Марков получил травму в игре с «Вашингтоном»
37-летний российский защитник «Монреаля» Андрей Марков получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с Вашингтоном.
Хоккеист получил травму в концовке второго периода, после чего не смог вернуться в игру.
В нынешнем сезоне Марков сыграл в 31 матче и набрал 21 (2+19) очко.
Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Арттури Лехконен и Джефф Питри. У хозяев отличился Никлас Бекстрем.
Александр Овечкин отыграл 20 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, применил шесть силовых приемом, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 22 декабря в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Филадельфией», а «Монреаль» 21 декабря в 04:30 (мск) примет «Анахайм».
Матч
Вашингтон - Монреаль - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы:
Лехконен 14:41 (0:1). Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 34:16 (1:1 - бол.). Петри (Пачиоретти, Дано), 36:39 (1:2).
Место и дата
18 декабря 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция