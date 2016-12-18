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Андрей Марков получил травму в игре с «Вашингтоном»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

37-летний российский защитник «Монреаля» Андрей Марков получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с Вашингтоном.

Хоккеист получил травму в концовке второго периода, после чего не смог вернуться в игру.

В нынешнем сезоне Марков сыграл в 31 матче и набрал 21 (2+19) очко.

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Арттури Лехконен и Джефф Питри. У хозяев отличился Никлас Бекстрем.

Александр Овечкин отыграл 20 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, применил шесть силовых приемом, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 22 декабря в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Филадельфией», а «Монреаль» 21 декабря в 04:30 (мск) примет «Анахайм».

Матч

Вашингтон - Монреаль - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы:

Лехконен 14:41 (0:1). Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 34:16 (1:1 - бол.). Петри (Пачиоретти, Дано), 36:39 (1:2).

Место и дата

18 декабря 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция




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