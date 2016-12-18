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Игорь Суркис: Пришло время завершения карьеры Гусева в «Динамо»

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис попрощался с защитником Олегом Гусевым, покинувшим клуб.

Напомним, накануне стало известно, что киевляне расторгли контракт с 33-летним игроком.

«Дорогой Олег! К сожалению, пришло время завершения твоей футбольной карьеры в составе «Динамо». За долгие годы твоих выступлений за нашу команду мы привыкли к твоему высокому футбольному мастерству, человеческой надежности, спортивной жесткости и хладнокровию, которые ты вполне проявлял в каждом матче за «Динамо». Для динамовских болельщиков имя Олега Гусева всегда было символом борьбы с первой до последней минуты, символом победы! Мы высоко ценим все сделанное тобой для команды киевского «Динамо». Двери клуба всегда остаются для тебя открытыми, твой футбольный опыт еще пригодится как нынешнему, так и будущим поколениям динамовцев», - приводит слова Суркиса официальный сайт «Динамо».

Цвета «Динамо» Гусев защищал с 2003 года. В составе киевлян он провел 438 матчей и забил 96 голов. Гусев пять раз становился чемпионом Украины, выиграл столько же национальных кубков и трижды поднимал над головой Суперкубок страны.

В текущем сезоне футболист выходил на поле лишь в семи матчах (1 гол), а в стартовом составе только два раза. 

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