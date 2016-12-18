«Атлетико Насьональ» стал бронзовым призером клубного ЧМ

Колумбийский «Атлетико Насьональ» в матче за третье место взял верх над мексиканской «Америкой» на чемпионате мира среди клубов.

Встреча прошла сегодня в японском городе Йокогама.

Основное и дополнительное время завершилось вничью - 2:2. «Атлетико» вел со счетом 2:0 после того, как на 6-й минуте мяч в свои ворота срезал игрок «Америки» Мигель Самудио, а на 25-й минуте точный удар нанес Алехандро Герра. Однако мексиканский клуб нашел в себе силы отыграться – отличились Майкл Арройо (38-я минута) и Орибе Перальта (66-я – с пенальти).

В серии одиннадцатиметровых точнее были игроки «Атлетико».

Финальный матч между мадридским «Реалом» и японской «Касимой Антлерс» начнется сегодня в 13:30 мск.