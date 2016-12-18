Андрей Свечников признан MVP Кубка вызова
Форвард юниорской сборной России (U-18) Андрей Свечников признан самым ценным игроком мирового Кубка вызова, который завершился в канадском Боннивилле.
В четырех матчах турнира 16-летний воспитанник казанского «Ак Барса» набрал 12 (8+4) очков и стал лучшим бомбардиром Кубка вызова.
Напомним, сборная России в этом соревновании заняла третье место, в матче за бронзу переиграв чехов. Победителями турнира стали американцы, в финале одолевшие команду «Канада-Восток».
Свечников играет выступает за клуб USHL «Маскегон». В 17 матчах текущего сезона он набрал
24 (10+14) очка.
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