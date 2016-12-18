«Слован» расстался с нападающим Копецки

«Слован» расторг контракт с нападающим Томашем Копецки, сообщает «Р-Спорт».

Состав команды из Братиславы 34-летний форвард, являющийся двукратным обладателем Кубка Стэнли, пополнил в ноябре. Однако из-за неудовлетворительной игры Копецки клуб воспользовался функцией разрыва соглашения после первого месяца. В 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ игрок отметился лишь одной результативной передачей.

Копецки выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом» (2008) и с «Чикаго» (2010).