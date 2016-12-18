День в истории. 60 лет назад Стэнли Мэтьюзу был вручен первый «Золотой мяч»

18 декабря 1956 года лучшим футболистом года в Европе и первым обладателем приза «Золотой мяч» был назван англичанин Стэнли Мэтьюз.

Ныне культовый приз учредила французская газета «Франс Футбол». Каждую из 16 стран (Австрия, Англия, Бельгия, Венгрия, Голландия, Испания, Италия, Португалия, Турция, Франция, ФРГ, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Шотландия, Югославия), участвовавших в специальном опросе, представлял один журналист, который зачастую озвучивал мнение всей редакции.

Называлась пятерка лучших игроков. За первое место в каждой анкете футболист получал пять очков, за пятое — одно. В результате Мэтьюз набрал 47 баллов и на 3 пункта опередил ставшего в опросе вторым Альфредо Ди Стефано. Следом шли француз Раймон Копа (33 балла), венгр Ференц Пушкаш (32) и советский вратарь Лев Яшин (19).

В то время сэр Стэнли Мэтьюз защищал цвета «Блэкпула». Он завершил карьеру в возрасте 50 лет, сыграв 83 матча за сборную Англии (включая игры, проведенные в военные годы).



