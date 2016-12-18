Дмитрий Селюк: Мы подобрали для Траоре клуб, но теперь все зависит от «Монако»

Агент нападающего Ласина Траоре Дмитрий Селюк сообщил, что разрыв арендного соглашения между ЦСКА и ивуарийцем зависит от «Монако».

Напомним, 26-летний нападающий перешел в ЦСКА из «Монако» летом на правах аренды до конца сезона-2016/17. Ранее агент игрока рассказал, что Траоре имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Европе, и при этом не видит трагедии в досрочном расторжении договора с московской командой.

«Разрыв арендного соглашения зависит не только от ЦСКА, не только от самого Траоре и не только от меня. Я все бумаги уже прислал в «Монако», им осталось поставить только подпись. Мы уже и клуб подобрали для игрока. А дальше уже будет решать только «Монако». Пока не буду говорить, что за клуб хочет подписать Траоре, но определенность уже есть. Речь идет об арендном соглашении. Но я не знаю, когда наступит ясность - лично мне бы хотелось, чтобы все разрешилось сегодня. Но все зависит теперь только от «Монако», - цитирует Селюка ТАСС.

В нынешнем сезоне Траоре провел за ЦСКА 21 матч и забил шесть мячей.