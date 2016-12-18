Конфликт Хэмилтона с «Мерседесом» пока не улажен

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по-прежнему сохраняет претензии к своей команде в связи с концовкой прошедшего сезона.

- Это был один из многих неловких моментов в этом году. Особенно если посмотреть на то, что было сказано после гонки. Я чувствовал неуважение со стороны людей, которые делали заявления. Вы определенно не ждете подобного от тех, кто руководит таким количеством людей. Улажена ли ситуация сейчас? Еще нет, - заявил Хэмилтон.

Напомним, в последней гонке сезона Льюис Хэмилтон боролся за чемпионский титул со своим напарником Нико Росбергом. На финишных кругах лидировавший британец намеренно сбавил темп, чтобы подставить немца под атаки ехавших позади соперников. Такая тактика не встретила понимания со стороны официальных лиц «Мерседеса».

Завоевав титул, Нико Росберг объявил о завершении карьеры. Будущее в команде Хэмилтона пока остается неопределенным.

