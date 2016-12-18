Андрей Червиченко: Проблема Траоре в том, что у него слишком разговорчивый агент

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал намерение ЦСКА расстаться с нападающим Ласина Траоре.

Напомним, 26-летний форвард перешел в ЦСКА из «Монако» летом на правах аренды, однако руководство армейцев по окончании первой половины сезона заявило, что не намерено продолжать сотрудничество с игроком. Агент Траоре Дмитрий Селюк, в свою очередь, сообщил, что уже есть клуб, где может продолжить карьеру футболист.

«Траоре в ЦСКА что-то забивал, какие-то матчи с ним команда выигрывала. А чтобы оценить его полезность, нужно знать, сколько он армейцам стоил. Но проблема-то Ласина в том, что у него слишком разговорчивый агент. Я не знаю ни одного другого агента в нашем чемпионате, который бы столько комментировал игру и жизнь своих подопечных. Только Дима (Селюк - прим. ред) этим занимается. Это не очень нравится хозяевам клубов и не добавляет имиджа игрокам, которых он представляет», - считает Червиченко.

В нынешнем сезоне Траоре провел за ЦСКА 21 матч и забил шесть мячей.