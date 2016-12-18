Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия4 : 1Швеция
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Реал4 : 2Касима Антлерс
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Червиченко: Проблема Траоре в том, что у него слишком разговорчивый агент

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал намерение ЦСКА расстаться с нападающим Ласина Траоре.

Напомним, 26-летний форвард перешел в ЦСКА из «Монако» летом на правах аренды, однако руководство армейцев по окончании первой половины сезона заявило, что не намерено продолжать сотрудничество с игроком. Агент Траоре Дмитрий Селюк, в свою очередь, сообщил, что уже есть клуб, где может продолжить карьеру футболист.

«Траоре в ЦСКА что-то забивал, какие-то матчи с ним команда выигрывала. А чтобы оценить его полезность, нужно знать, сколько он армейцам стоил. Но проблема-то Ласина в том, что у него слишком разговорчивый агент. Я не знаю ни одного другого агента в нашем чемпионате, который бы столько комментировал игру и жизнь своих подопечных. Только Дима (Селюк - прим. ред) этим занимается. Это не очень нравится хозяевам клубов и не добавляет имиджа игрокам, которых он представляет», - считает Червиченко.

В нынешнем сезоне Траоре провел за ЦСКА 21 матч и забил шесть мячей. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Уфа» объявит нового главного тренера не раньше 28 декабряГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, когда станет известно имя нового главного тренера команды.Витсель отказался от перехода в «Челси» ради «Ювентуса»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель отклонил предложение «Челси», так как согласовал условия контракта с «Юветусом».«Уфа» ведет переговоры с «Хаддерсфилдом» о возвращении ПауревичаХорватский полузащитник Иван Пауревич, выступающий за «Хаддерсфилд», с большой долей вероятности вернется в «Уфу», сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.Андрей Червиченко: «Краснодар» в Турции окажется в адуБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи «Краснодара» с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.«Зенит» в роли душечки. Колонка Юрия Цыбанева«Зенит» в роли душечки. Колонка Юрия ЦыбаневаБразильское пополнение «Зенита» не заставило долго себя ждать.Дмитрий Селюк: Мы подобрали для Траоре клуб, но теперь все зависит от «Монако»Агент нападающего Ласина Траоре Дмитрий Селюк сообщил, что разрыв арендного соглашения между ЦСКА и ивуарийцем зависит от «Монако».«Спартак» не хочет отпускать Ромуло бесплатно«Спартак» не готов бесплатно отпустить полузащитника Ромуло в Бразилию, сообщил ТАСС источник, близкий к клубу.Полузащитник «Сантоса» отказался переходить в «Зенит»19-летний футболист «Сантоса» Тиагу Майа отказался от перехода в «Зенит».«Челси» может приобрести у «Монако» Бакайоко на замену Оскару«Челси» интересуется полузащитником «Монако» Тьемуэ Бакайоко. Об этом сообщают британские СМИ.Андрей Червиченко: «Зенит» не пройдет «Андерлехт», и больше всех будет смеяться «Ростов»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи «Зенита» с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы.Агент: Кверквелия на 99% перейдет в другую российскую командуАгент защитника «Рубина» Соломона Кверквелия Реваз Челебадзе сообщил, что вопрос об уходе его клиента из казанского клуба практически решен.Агент Маркова: «Зенит» проявляет интерес к ЕвгениюАгент нападающего «Тосно» Евгения Маркова Андрей Талаев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры его клиента.«Трабзонспор» договорился со «Спартаком» об аренде Попова«Трабзонспор» достиг договоренности со «Спартаком» об аренде полузащитника Ивелина Попова, утверждает Takvim.«Плакал, улетая из Петербурга». Адвокат – о себе в «Зените» и «Зените» в себе«Плакал, улетая из Петербурга». Адвокат – о себе в «Зените» и «Зените» в себеЭкс-главный тренер «Зенита» Дик Адвокат в совместном проекте «Матч ТВ» и «Зенит ТВ» - о моментах своей карьеры в петербургском клубе.«Оренбург» проведет три сбора в ТурцииСтал известен график проведения учебно-тренировочных сборов «Оренбурга» в зимний перерыв.Андрей Червиченко: Если «Ростов» не раскупят, он должен проходить «Спарту»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи «Ростова» с пражской «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.Артур Григорьянц: В 2016 году клубы РФПЛ заплатили почти 17 млн рублей штрафовПредседатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подвел итоги 2016 года.Владимир Абрамов: «Зениту» и «Спартаку» Миранчук не нужен, в Европу его тоже не возьмутСпортивный агент Владимир Абрамов объяснил, почему полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не торопится продлевать контракт с железнодорожниками.Александр Атаманенко: На домашних матчах «Спартака» на главной трибуне порой до 40 процентов женщин и детейКоммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко выступил на Национальном рекламном форуме, а потом дал интервью мобильной студии HR Radio.«Локомотив» продолжает вести переговоры с Миранчуком по поводу продления контрактаМосковский «Локомотив» продолжает вести переговоры с полузащитником Алексеем Миранчуком о продлении контракта, сообщил председатель совета директоров столичной команды Анатолий Мещеряков.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Андрей Червиченко
Андрей Червиченковсе новости
Дмитрий Селюк
Дмитрий Селюквсе новости
Ласина Траоре
Ласина Траоревсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы