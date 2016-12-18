Юрий Арбачаков: Решение о продолжении или завершении карьеры Поветкин должен принять сам

Первый российский чемпион мира на профессиональном ринге Юрий Арбачаков прокомментировал допинговое дело тяжеловеса Александра Поветкина.

- Если докажут наличие допинга, насчет карьеры Александр сам должен принять решение – продолжать или остановиться. Держать себя на высоком уровне сложно, да и в профессиональном боксе долго находиться тяжело хотя бы психологически, усталость накапливается, возраст подходит, будет сложно конкурировать на таком уровне с более молодыми спортсменами. Повторюсь, что это должно быть только решение Александра, - рассказал Арбачаков.

Напомним, Александр Поветкин изначально должен был драться 17 декабря с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В анализах россиякого тяжеловеса были обнаружены следы применения остарина.

В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил француз Йоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.

