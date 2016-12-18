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Липницкая пропустит чемпионат России

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая не выступит на чемпионате России в Челябинске из-за травмы, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

«18 декабя, возвращаясь с тренировки, Юлия упала на скользком тротуаре и получила травму тазобедренного сустава и поясницы. У спортсменки диагностированы ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвзошного сочленения. Характер травмы исключает участие Липницкой в чемпионате России, так как минимальный срок лечения составляет 14-17 дней», - говорится в сообщении.

В ближайшее время спортсменка вернется в Москву, где до Нового года будет проходить лечение.

Напомним, в начале ноября Липницкой на московском этапе Гран-при пришлось прервать выступление в произвольной программе из-за травмы.

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