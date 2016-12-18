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Team Spirit покинула квалификацию к ELEAGUE Major 2017

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Российская команда Team Spirit выбыла из борьбы за путевку на ELEAGUE Major 2017.

В матче третьего раунда россияне проиграли французскому коллективу EnVyUS со счетом 2:16 (de_dust2).

Ранее команда проиграла датчанам из Dignitas (11:16 de_mirage) и Mousesports (5:16 de_dust2). Квалификацию также покинул австралийский коллектив Renegades.

Закрытая квалификация на ELEAGUE Major 2017 пройдет с 15 по 18 декабря в Атланте. 8 сильнейших коллективов попадут в основную стадию турнира.

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