Фуркад выиграл масс-старт в Нове Место, Шемпп - второй, Бабиков - третий

Француз Мартен Фуркад одержал уверенную победу в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место.

Фуркад допустил одну ошибку на огневом рубеже, но безукоризненно отработал стрельбу из положения стоя. На последний круг он ушел единоличным лидером. В результате, Мартен упрочил свое положение лидера Кубка мира.



А в споре за другие места на пьедестале почета активное участие приняли россияне Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Антон смог пересечь финишную черту третьим, пропустив вперед немца Симона Шемппа. Падение помешало вмешаться в борьбу на призовые места норвежцу Йоханнесу Бе.



Лидер российской команды Антон Шипулин занял сегодня только 12-е место.



«Советский спорт» провел текстовую трансляцию мужского масс-старта.

Сегодня в 16:15 по Москве стартует женская гонка с общего старта, которая завершит соревновательную программу третьего этапа Кубка мира.

Нове Место (Чехия)

Третий этап Кубка мира.

Масс-старт. Мужчины.



1. Мартен Фуркад (Франция) — 36.18,9 (1 промах).

2. Симон Шемпп (Германия) — +8,3 (2).

3. Антон Бабиков (Россия) — +9,4 (1).

4. Ондржей Моравец (Чехия) — +9,7 (2).

5. Дмитрий Пидручный (Украина) — +10,2 (1).

6. Матвей Елисеев (Россия) — +11,0 (2).

7. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +11,3 (2).

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) — +13,7 (2).

9. Йоханнес Бе (Норвегия) — +19,8 (3).

10. Симон Дестье (Франция) — +28,8 (2)…

12. Антон Шипулин (Россия) — +40,0 (2)…

22. Максим Цветков (Россия) — +1.25,7 (2).