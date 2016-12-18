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Фуркад выиграл масс-старт в Нове Место, Шемпп - второй, Бабиков - третий

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Француз Мартен Фуркад одержал уверенную победу в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место.

Фуркад допустил одну ошибку на огневом рубеже, но безукоризненно отработал стрельбу из положения стоя. На последний круг он ушел единоличным лидером. В результате, Мартен упрочил свое положение лидера Кубка мира.

А в споре за другие места на пьедестале почета активное участие приняли россияне Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Антон смог пересечь финишную черту третьим, пропустив вперед немца Симона Шемппа. Падение помешало вмешаться в борьбу на призовые места норвежцу Йоханнесу Бе.

Лидер российской команды Антон Шипулин занял сегодня только 12-е место.

«Советский спорт» провел текстовую трансляцию мужского масс-старта.

Сегодня в 16:15 по Москве стартует женская гонка с общего старта, которая завершит соревновательную программу третьего этапа Кубка мира.

Нове Место (Чехия) 

Третий этап Кубка мира.

Масс-старт. Мужчины.

1. Мартен Фуркад (Франция) — 36.18,9 (1 промах).
2. Симон Шемпп (Германия) — +8,3 (2).
3. Антон Бабиков (Россия) — +9,4 (1).
4. Ондржей Моравец (Чехия) — +9,7 (2).
5. Дмитрий Пидручный (Украина) — +10,2 (1).
6. Матвей Елисеев (Россия) — +11,0 (2).
7. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +11,3 (2).
8. Кентен Фийон-Майе (Франция) — +13,7 (2).
9. Йоханнес Бе (Норвегия) — +19,8 (3).
10. Симон Дестье (Франция) — +28,8 (2)…
12. Антон Шипулин (Россия) — +40,0 (2)…
22. Максим Цветков (Россия) — +1.25,7 (2).

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