Майк Кинэн: Не верю, что в КХЛ будут появляться иностранные тренеры

Бывший главный тренер сборной Канады и магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн рассказал, что не против еще поработать в КХЛ.

-Я бы хотел еще поработать тренером в КХЛ, но я не верю, что в лиге будут появляться иностранные тренеры. В лиге существует негласное правило, что российские клубы должны тренировать исключительно российские тренеры. Я не могу это как-то подтвердить, но подозреваю, что это действительно так, - цитирует Кинэна ТАСС.



Напомним, Кинэн работал с «Магнитной» в качестве главного тренера с мая 2013 по октябрь 2015 года. Затем перешел на пост советника клуба, уступив прежнюю должность Илье Воробьеву.

В 2014 и 2016 годах команда из Магнитогорска завоевала Кубок Гагарина. В конце апреля 2016 Кинэн завершил сотрудничество с магнитогорским «Металлургом».

Майк Кинэн в 1994 году привел «Нью-Йорк Рейнджерс» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли, а сборная Канады под его руководством выиграла Кубок Канады в 1987 и 1991 годах.