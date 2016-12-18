Майк Кинэн: Не верю, что в КХЛ будут появляться иностранные тренеры
Бывший главный тренер сборной Канады и магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн рассказал, что не против еще поработать в КХЛ.
-Я бы хотел
еще поработать тренером в КХЛ, но я не
верю, что в лиге будут появляться
иностранные тренеры. В лиге существует
негласное правило, что российские клубы
должны тренировать исключительно
российские тренеры. Я не могу это как-то
подтвердить, но подозреваю, что это
действительно так, - цитирует Кинэна
ТАСС.
Напомним, Кинэн работал с «Магнитной» в качестве главного тренера с мая 2013 по октябрь 2015 года. Затем перешел на пост советника клуба, уступив прежнюю должность Илье Воробьеву.
В 2014 и 2016 годах команда из Магнитогорска завоевала Кубок Гагарина. В конце апреля 2016 Кинэн завершил сотрудничество с магнитогорским «Металлургом».
Майк Кинэн в 1994 году привел «Нью-Йорк Рейнджерс» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли, а сборная Канады под его руководством выиграла Кубок Канады в 1987 и 1991 годах.