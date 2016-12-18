Президента «Реала» сконяли купить игрока, устроив вечеринку с проститутками

Президента мадридского «Реала» Флорентино Переса в 2013 году пытались склонить к приобретению полузащитника «Севильи» Жоффре Кондогбиа, организовав вечеринку с женщинами легкого поведения.

Как сообщает Lenta.ru, за это пикантное дело взялся Нелио Лукас, спортивный директор компании Doyen Sports, обладавшей 50 процентами прав на Кондогбиа. Незадолго до этого игрок в составе сборной Франции победил на чемпионате мира среди игроков в возрасте 20 лет.

Вечеринка была устроена в квартире в Майами.

«Вчера было сумасшествие. Пригласил нескольких президентов. Даже Флорентино пришел. Он веселился, снял галстук и танцевал», - говорится в сообщении, отправленном Лукасу одним из участников мероприятия.

Кондогбиа летом 2013 года перешел в «Монако» за 35 миллионов евро, а через два года стал игроком «Интера».