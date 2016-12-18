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Татьяна Тарасова: Печально, что Липницкой снова придется лечиться. Жаль усилий, но так бывает

Источник:  ТАССКомментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о травме российской фигуристки Юлии Липницкой.

- Очень жаль, что так произошло, участие в чемпионате России было важно для самой Юли. Мне очень жаль, что Юле снова придется лечиться, ведь она уже начала восстанавливаться. И для Липницкой, и для всех нас остальных это очень печально, мы все очень любим Юлю. Хотелось, чтобы она прокатала свою произвольную программу, потому что короткую она уже катала».

Жаль всех усилий, но так бывает. Если Юля сильный человек, ей надо все преодолеть. Мы желаем Липницкой скорейшего восстановления, она нам родной ребенок, - цитирует Тарасову агентство ТАСС.

В ближайшее время спортсменка вернется в Москву, где до Нового года будет проходить лечение. Юлия будет вынуждена пропустить чемпионат страны.

Напомним, в начале ноября Липницкой на московском этапе Гран-при пришлось прервать выступление в произвольной программе из-за травмы.




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