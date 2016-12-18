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Виталий Мутко: Никаких уведомлений из ФИФА я не получал

Источник:  «Коммерсантъ»Комментарии

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, что не получал никаких уведомлений от ФИФА.

- К таким сообщениям я отношусь спокойно, - цитирует Мутко «Коммерсант FM».

Напомним, что британское издание Daily Mail сообщило о том, что комитет ФИФА по этике начал предварительное расследование в отношении занимающего должности президента Российского футбольного союза (РФС), а также члена исполкома FIFA Виталия Мутко.

Причиной для этого якобы послужила публикация второй части отчета доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Напомним, что глава Независимой комиссии WADA Ричард Макларен считает Виталия Мутко причастным к допинговым скандалам в России. По его словам, именно по распоряжению Мутко происходила замена положительных допинг-проб на чистые на Олимпиаде в Сочи.

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