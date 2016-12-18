Фуркад увеличил отрыв от Шипулина до 158 очков

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Акимова по-прежнему 11-я в общем зачете Кубка мира, Слепцова – 58-я Татьяна Акимова осталась на 11-м месте в общем зачете Кубка мира после того, как завоевала бронзовую медаль в гонке преследования на 3-м этапе, который проходит в чешском Нове место.

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Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Онлайн В субботу в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место пройдет гонка преследования у женщин.

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Гараничев показал лучший ход среди россиян Евгений Гараничев в гонке преследования в Нове место на 3-м этапе Кубка мира по биатлону продемонстрировал лучший ход среди всех российских спортсменов.

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