Фуркад увеличил отрыв от Шипулина до 158 очков
Французский биатлонист Мартен Фуркад упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира-2016/17.
Напомним, сегодня Фуркад одержал уверенную победу в масс-старте на этапе в чешском Нове Место.
Благодаря этому успеху Мартен увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя в «тотале» россиянина Антона Шипулина до 158 очков. Третьим в общем зачете Кубка идет норвежец Йоханнес Бе.
Фуркад-младший неизменно завоевывает Большой хрустальный глобус с 2012 года.
Общий зачет Кубка мира. Мужчины.
1. Мартен Фуркад (Франция) - 468 очков
2. Антон Шипулин (Россия) - 310
3. Йоханнес Бе (Норвегия) - 308
4. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) - 258
5. Симон Шемпп (Германия) - 251
6. Максим Цветков (Россия) - 240
13. Антон Бабиков (Россия) - 178
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