Жозе Моуринью: Ибрагимовичу уже не нужно никому и ничего доказывать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что Златану Ибрагимовичу не нужно никому и ничего доказывать.

- Ибрагимовичу уже не нужно никому и ничего доказывать. Когда он приехал в Англию, в самый сложный чемпионат в мире, я думаю, что он доказал, что является суперменом по характеру. Любой 25-летний нападающий в Премьер-лиге может только мечтать о том, что делает Ибрагимович в свои 35.

Мне нужно дать ему немного передохнуть. Сейчас у нас есть на это время. Не только для него, для всей команды, - передает слова Моуринью bbc.com.

Напомним, что в субботнем матче 17-го тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Манчестер Юнайтед» Ибрагимович оформил дубль и принес победу своей команде со счетом 2:0.