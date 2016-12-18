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Жозе Моуринью: Ибрагимовичу уже не нужно никому и ничего доказывать

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что Златану Ибрагимовичу не нужно никому и ничего доказывать.

- Ибрагимовичу уже не нужно никому и ничего доказывать. Когда он приехал в Англию, в самый сложный чемпионат в мире, я думаю, что он доказал, что является суперменом по характеру. Любой 25-летний нападающий в Премьер-лиге может только мечтать о том, что делает Ибрагимович в свои 35.

Мне нужно дать ему немного передохнуть. Сейчас у нас есть на это время. Не только для него, для всей команды, - передает слова Моуринью bbc.com.

Напомним, что в субботнем матче 17-го тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Манчестер Юнайтед» Ибрагимович оформил дубль и принес победу своей команде со счетом 2:0.

Матч

Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)

Голы

Ибрагимович 5 (0:1). Ибрагимович 56 (0:2).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Доусон (Моррисон, 74), МакАули Г., Ньом, Ольссон, Шадли (Леко, 82), Флетчер, Филлипс (Робсон-Кану, 82), Якоб, Брант, Рондон

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Погба, Кэррик, Эррера (Смоллинг, 90), Лингард (Рэшфорд, 77), Валенсия, Руни (Феллайни, 84), Ибрагимович

Предупреждения:

Доусон, 49; Рондон, 65; Брант, 87 - Ибрагимович, 24; Лингард, 58; Рохо, 65

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

17 декабря 20:30, Хоторнс, Онлайн-трансляция

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