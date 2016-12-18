Жозе Моуринью: Ибрагимовичу уже не нужно никому и ничего доказывать
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что Златану Ибрагимовичу не нужно никому и ничего доказывать.
- Ибрагимовичу уже не нужно никому и ничего доказывать. Когда он приехал в Англию, в самый сложный чемпионат в мире, я думаю, что он доказал, что является суперменом по характеру. Любой 25-летний нападающий в Премьер-лиге может только мечтать о том, что делает Ибрагимович в свои 35.
Мне нужно дать ему немного передохнуть. Сейчас у нас есть на это время. Не только для него, для всей команды, - передает слова Моуринью bbc.com.
Напомним, что в субботнем матче 17-го тура чемпионата Англии между «Вест Бромвичем» и «Манчестер Юнайтед» Ибрагимович оформил дубль и принес победу своей команде со счетом 2:0.
Матч
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)
Голы
Ибрагимович 5 (0:1). Ибрагимович 56 (0:2).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Доусон (Моррисон, 74), МакАули Г., Ньом, Ольссон, Шадли (Леко, 82), Флетчер, Филлипс (Робсон-Кану, 82), Якоб, Брант, Рондон
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Погба, Кэррик, Эррера (Смоллинг, 90), Лингард (Рэшфорд, 77), Валенсия, Руни (Феллайни, 84), Ибрагимович
Предупреждения:
Доусон, 49; Рондон, 65; Брант, 87 - Ибрагимович, 24; Лингард, 58; Рохо, 65
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
17 декабря 20:30, Хоторнс, Онлайн-трансляция