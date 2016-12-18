Андрей Червиченко: «Краснодар» в Турции окажется в аду

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи «Краснодара» с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

- Турки - всегда неприятный соперник, - сказал Червиченко. - К сожалению, ответный матч краснодарцы проведут в гостях, и это будет иметь большое значение. В Турции наша команда в аду окажется. Поэтому шансы «Краснодара» на проход я бы оценил в 30-40 процентов.

- Нестабильные политические отношения между Турцией и Россией могут наложить какой-то отпечаток на эти матчи?

- Был известный кризис, но сейчас ситуация стала выпрямляться. Отношения вошли в такую стадию, когда все друг друга стремятся не обидеть. Что будет на трибунах, мы не знаем - дураки есть и с той, и с другой стороны. Но, думаю, в Турции захотят провести этот матч максимально комфортно, да и в Краснодаре эксцессов быть не должно.



Напомним, первый матч пройдет 16 февраля, ответный - 22 февраля.