Матвей Елисеев: Где мои цветы? Уже у зрителей

Российский биатлонист Матвей Елисеев добился лучшего результата в карьере в последней гонке 3-го этапа Кубка мира в чешском Нове Место. В масс-старте он финишировал шестым, а после гонки поделился впечатлением от своего выступления:

– Самое обидное, что со мной произошло в этой гонке – два промаха последними выстрелами. На последнем круге на первом подъеме я поравнялся с Антоном Бабиковым, чтобы мы с ним спокойно работали. Это был самый тяжелый участок и я рассчитывал, что пройдя его, мы добавим потом еще. Но Антон добавил, а я сдал. В итоге – только цветы. Где мой букет? Уже у зрителей!