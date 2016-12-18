Антон Бабиков: Доволен гонкой, но у Шемппа лучше работали лыжи

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Нове Место.

- Когда Фуркад на четвертом круге пошел, не испытывая особых сложностей, я понимал, что надо хорошо стрелять, и только тогда можно будет бороться. Не справился психологически и промазал последний выстрел. Что ж, бывает такое. Я стараюсь это исправить, но получилось зато хорошую интригу внести. Я не получил бы урока контактной борьбы, которая у нас была на последнем круге, когда мы ушли действительно сильной группой.

Я доволен, что сумел удержаться, но у Шемпа просто лучше ехали лыжи, и он меня все время подталкивал. Это сказалось на финишной прямой. Он был сильнее на этом участке, - рассказал Бабиков.

Напомним, Антон Бабиков в сегодняшней гонке финишировал третьим.

Соревновательная программа третьего этапа Кубка мира завершится сегодня женской гонкой с общего старта. Она начнется в 16:15 по Москве.

Нове Место (Чехия)

Третий этап Кубка мира.

Масс-старт. Мужчины.



1. Мартен Фуркад (Франция) — 36.18,9 (1 промах).

2. Симон Шемпп (Германия) — +8,3 (2).

3. Антон Бабиков (Россия) — +9,4 (1).

4. Ондржей Моравец (Чехия) — +9,7 (2).

5. Дмитрий Пидручный (Украина) — +10,2 (1).

6. Матвей Елисеев (Россия) — +11,0 (2).

7. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +11,3 (2).

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) — +13,7 (2).

9. Йоханнес Бе (Норвегия) — +19,8 (3).

10. Симон Дестье (Франция) — +28,8 (2)…

12. Антон Шипулин (Россия) — +40,0 (2)…

22. Максим Цветков (Россия) — +1.25,7 (2).