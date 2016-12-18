Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия4 : 1Швеция
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Реал4 : 2Касима Антлерс
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Уфа» ведет переговоры с «Хаддерсфилдом» о возвращении Пауревича

Источник:  ТАССКомментарии

Хорватский полузащитник Иван Пауревич, выступающий за «Хаддерсфилд», с большой долей вероятности вернется в «Уфу», сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

«Идут переговоры с английским клубом, и мы надеемся, что все решим до конца года. Могу сказать, что с большой долей вероятности Пауревич будет в «Уфе» на полноценном контракте. Его приобретение - это одна из вариаций замены Виктора Васина, хотя помимо этого будем еще искать защитника», - цитрует Газизова ТАСС.

Напомним, Пауревич выступал за «Уфу» с лета 2014 года, сыграв за клуб 61 матч в чемпионате и Кубке России. В июне этого года 25-летний полузащитник перешел в «Хаддерсфилд», с которым подписал трехлетний контракт. За этот клуб хорват провел лишь два матча.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Уфа» объявит нового главного тренера не раньше 28 декабряГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, когда станет известно имя нового главного тренера команды.Витсель отказался от перехода в «Челси» ради «Ювентуса»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель отклонил предложение «Челси», так как согласовал условия контракта с «Юветусом».Андрей Червиченко: Проблема Траоре в том, что у него слишком разговорчивый агентБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал намерение ЦСКА расстаться с нападающим Ласина Траоре.«Зенит» в роли душечки. Колонка Юрия Цыбанева«Зенит» в роли душечки. Колонка Юрия ЦыбаневаБразильское пополнение «Зенита» не заставило долго себя ждать.Дмитрий Селюк: Мы подобрали для Траоре клуб, но теперь все зависит от «Монако»Агент нападающего Ласина Траоре Дмитрий Селюк сообщил, что разрыв арендного соглашения между ЦСКА и ивуарийцем зависит от «Монако».«Спартак» не хочет отпускать Ромуло бесплатно«Спартак» не готов бесплатно отпустить полузащитника Ромуло в Бразилию, сообщил ТАСС источник, близкий к клубу.Полузащитник «Сантоса» отказался переходить в «Зенит»19-летний футболист «Сантоса» Тиагу Майа отказался от перехода в «Зенит».«Челси» может приобрести у «Монако» Бакайоко на замену Оскару«Челси» интересуется полузащитником «Монако» Тьемуэ Бакайоко. Об этом сообщают британские СМИ.Агент: Кверквелия на 99% перейдет в другую российскую командуАгент защитника «Рубина» Соломона Кверквелия Реваз Челебадзе сообщил, что вопрос об уходе его клиента из казанского клуба практически решен.«Трабзонспор» договорился со «Спартаком» об аренде Попова«Трабзонспор» достиг договоренности со «Спартаком» об аренде полузащитника Ивелина Попова, утверждает Takvim.«Плакал, улетая из Петербурга». Адвокат – о себе в «Зените» и «Зените» в себе«Плакал, улетая из Петербурга». Адвокат – о себе в «Зените» и «Зените» в себеЭкс-главный тренер «Зенита» Дик Адвокат в совместном проекте «Матч ТВ» и «Зенит ТВ» - о моментах своей карьеры в петербургском клубе.«Оренбург» проведет три сбора в ТурцииСтал известен график проведения учебно-тренировочных сборов «Оренбурга» в зимний перерыв.Артур Григорьянц: В 2016 году клубы РФПЛ заплатили почти 17 млн рублей штрафовПредседатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подвел итоги 2016 года.Владимир Абрамов: «Зениту» и «Спартаку» Миранчук не нужен, в Европу его тоже не возьмутСпортивный агент Владимир Абрамов объяснил, почему полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не торопится продлевать контракт с железнодорожниками.Александр Атаманенко: На домашних матчах «Спартака» на главной трибуне порой до 40 процентов женщин и детейКоммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко выступил на Национальном рекламном форуме, а потом дал интервью мобильной студии HR Radio.«Локомотив» продолжает вести переговоры с Миранчуком по поводу продления контрактаМосковский «Локомотив» продолжает вести переговоры с полузащитником Алексеем Миранчуком о продлении контракта, сообщил председатель совета директоров столичной команды Анатолий Мещеряков.Руководство «Томи» обсудит будущее клуба 20 декабряГенеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что руководство обсудит будущее клуба 20 декабря.Анатолий Мещеряков: Самедов стоит 5 миллионов евроПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, за какую сумму полузащитник Александр Самедов может перейти в другой клуб.Ивелин Попов: «Трабзонспор»? Хочу стать чемпионом со «Спартаком»Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов сообщил, что зимой не собирается покидать московский клуб.Евгений Марков: Интерес ЦСКА? Пока без комментариевФорвард «Тосно» Евгений Марков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» отказался комментировать интерес ЦСКА.

Уфа
Уфакалендарьстатистика
Иван Пауревич
Иван Пауревичвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы