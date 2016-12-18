«Уфа» ведет переговоры с «Хаддерсфилдом» о возвращении Пауревича

Хорватский полузащитник Иван Пауревич, выступающий за «Хаддерсфилд», с большой долей вероятности вернется в «Уфу», сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

«Идут переговоры с английским клубом, и мы надеемся, что все решим до конца года. Могу сказать, что с большой долей вероятности Пауревич будет в «Уфе» на полноценном контракте. Его приобретение - это одна из вариаций замены Виктора Васина, хотя помимо этого будем еще искать защитника», - цитрует Газизова ТАСС.

Напомним, Пауревич выступал за «Уфу» с лета 2014 года, сыграв за клуб 61 матч в чемпионате и Кубке России. В июне этого года 25-летний полузащитник перешел в «Хаддерсфилд», с которым подписал трехлетний контракт. За этот клуб хорват провел лишь два матча.