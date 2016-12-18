Витсель отказался от перехода в «Челси» ради «Ювентуса»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель отклонил предложение «Челси», так как согласовал условия контракта с «Юветусом».

Об этом сообщает интернет-портал Tuttomercatoweb. По информации издания, полузащитник согласовал контракт с «Ювентусом» и выбрал 28-й номер.

Напомним, Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.

Контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Ранее футболист заявил, что готов отработать его до конца. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», но Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены.

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