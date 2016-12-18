Антон Бабиков: Могу выступать, как Цветков, но мне не хватает стабильности

В масс-старте на 3-м этапе Кубка мира российский биатлонист финишировал третьим и во второй раз в карьере попал на подиум в личных гонках. Вот что он сказал, после своего нового успеха.

– Сегодня трудно было бежать – все-таки это третья гонка этапа, плюс скольжение было тяжеловатым. Вот почему на четвертом круге, когда Мартен Фуркад стал отрываться, я не стал пускаться в погоню. Это было бессмысленно, потому что при таком скольжении даже небольшое прибавление в скорости грозило потерей сил.

Но в общем, я доволен всем, что произошло. На последний круг я уходил первым после Фуркада, но был в плотной группе. Я не собирался отсиживаться за спинами, ставил перед собой задачу идти финишу первым в своей группе.

– Чем объясните промах последним выстрелом на заключительной стрельбе?

– Вылезла психология. Какое-то время назад я повредил оружие, но проблемы на рубеже возникли не из-за этого. Сейчас с моей винтовкой все в порядке. Но с другой стороны один штраф в этой гонке – это хороший результат. Я тут глянул: только француз Беатрикс стрельнул ноль сегодня, и то, говорят, он решил отмотать один штрафной круг – не знаю, на удачу или зачем-то еще.

– По сути это первый полноценный месяц в карьере на этапах Кубка мира. Как ощущения?

– Летом мы много работали над тем, чтобы сохранять скорость на протяжении нескольких дней подряд. Тогда я спокойно выдерживал такую нагрузку. Это все не прошло даром. Сейчас я постепенно на этапе набираю скорость и держу ее до последнего дня. В итоге на всех заключительных гонках этапов у меня получился подиум. Я этим очень доволен. Конечно, есть небольшие трудности. В некоторых гонках я испытывал проблемы со стрельбой, однажды упал. Одним словом, есть неприятные моменты, которые не дают мне стабильности, такой, например, как у Максима Цветкова, который держит хорошее место в общем зачете Кубка мира. В принципе, я считаю, что могу выступать так же, но, наверное, мне пока не хватает опыта выступлений на самом высоком уровне.