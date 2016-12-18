Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу в финале клубного чемпионата мира
Мадридский «Реал» стал победителем клубного чемпионата мира, проходящего в Японии. В финальном матче футболисты испанского клуба переиграли в дополнительное время «Касиму Антлерс» со счетом 4:2.
Счет на 9-й минуте встречи открыл нападающий мадридского клуба Карим Бензема. На 44-й минуте игры полузащитник «Касимы» Гаку Сибасаки сравнял счет, а на 54-й он же вывел японскую команду вперед. Но спустя всего шесть минут Криштиану Роналду ударом с 11-метровой отметки восстановил равновесие в счете. А затем он же ударами а 97-й и 104-й минутах оформил хет-трик в матче и принес своей команде победу в финале».
Добавим, что «Реал» второй раз в своей истории празднует победу на клубном чемпионате мира. Первый раз успеха на турнире футболисты мадридского клуба добились в 2014 году.
Матч
Реал - Касима Антлерс - 4:2 (1:1)
Голы
Бензема 9 (1:0). Шибасаки 44 (1:1). Шибасаки 52 (1:2). Роналду 60 (2:2 - пен.). Роналду 97 (3:2). Роналду 104 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос (Начо, 109), Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич (Ковачич, 107), Васкес (Иско, 80), Роналду (Мората, 113), Бензема
Касима Антлерс: Согахата, Уэда, Шоджи, Ниши, Шибасаки, Ямамото, Каназаки, Нагаки (Акасаки, 114), Дои (Сузуки, 88), Эндо (Ито, 102), Огасавара (Фабрисио, 66)
Предупреждения:
Рамос, 55; Каземиро, 100; Карвахаль, 101 - Ямамото, 58; Фабрисио, 93
Судья:
Жанни Сиказве (Замбия)
Место и дата
18 декабря 13:30, Ниссан Стадиум, Текстовая трансляция