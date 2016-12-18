Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу в финале клубного чемпионата мира

Мадридский «Реал» стал победителем клубного чемпионата мира, проходящего в Японии. В финальном матче футболисты испанского клуба переиграли в дополнительное время «Касиму Антлерс» со счетом 4:2.

Счет на 9-й минуте встречи открыл нападающий мадридского клуба Карим Бензема. На 44-й минуте игры полузащитник «Касимы» Гаку Сибасаки сравнял счет, а на 54-й он же вывел японскую команду вперед. Но спустя всего шесть минут Криштиану Роналду ударом с 11-метровой отметки восстановил равновесие в счете. А затем он же ударами а 97-й и 104-й минутах оформил хет-трик в матче и принес своей команде победу в финале».

Добавим, что «Реал» второй раз в своей истории празднует победу на клубном чемпионате мира. Первый раз успеха на турнире футболисты мадридского клуба добились в 2014 году.