Виталий Кличко: Поздравляю Усика с достойной победой
Экс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко поздравил с
победой Александра Усика. Напомним, что украинец провел первую успешную защиту чемпионского пояса WBO в первом
тяжелом весе (до 90,7 кг), нокаутировав южноафриканца
Тхабисо Мчуну.
«Поздравляю Александра Усика с достойной
победой. Это был важный бой для него, и соперник – не слабый. Ставки на
поединок были 1,05 на Усика и 14 на
Мчуну. Но
Александр снова доказал, что он чемпион мира. Защитил титул, а нам всем подарил
интересный бой и красивую победу», - написал Кличко на своей странице в Facebook.
Напомним, украинец стал чемпионом мира по версии WBO минувшей осенью, отобрав в Гданьске пояс у поляка Кшиштофа Гловацки.
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