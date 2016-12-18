Виталий Кличко: Поздравляю Усика с достойной победой

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко поздравил с победой Александра Усика. Напомним, что украинец провел первую успешную защиту чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), нокаутировав южноафриканца Тхабисо Мчуну.

«Поздравляю Александра Усика с достойной победой. Это был важный бой для него, и соперник – не слабый. Ставки на поединок были 1,05 на Усика и 14 на Мчуну. Но Александр снова доказал, что он чемпион мира. Защитил титул, а нам всем подарил интересный бой и красивую победу», - написал Кличко на своей странице в Facebook.

Напомним, украинец стал чемпионом мира по версии WBO минувшей осенью, отобрав в Гданьске пояс у поляка Кшиштофа Гловацки.