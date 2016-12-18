Гол Кандревы принес «Интеру» победу над «Сассуоло»
«Сассуоло» дома уступил «Интеру» (0:1) в 17-м туре чемпионата Италии.
Единственный мяч на 47-й минуте забил полузащитник гостей Антонио Кандрева.
Команда из Милана с 27 очками занимает на данный момент седьмое место, ее сегодняшний соперник с 17 баллами – на 15-й строчке.
В следующем туре «Интер» 21 декабря примет «Лацио», а «Сассуоло» днем позже сыграет на выезде с «Кальяри».
Матч
Голы
Кандрева 47 (0:1).
Состав
Сассуоло: Консильи, Лирола, Делль'Орко, Антей, Ачерби, Маццители (Йемелло, 77), Пеллегрини (Миссироли, 60), Риччи (Матри, 60), Сенси, Рагуза, Дефрель
Интер: Ханданович, Ансалди, Д'Амброзио, Мурильо, Миранда, Мариу (Банега, 69), Кандрева (Габриэл, 90), Перишич, Мело, Брозович, Икарди
Предупреждения:
Миссироли, 61 - Мариу, 68; Брозович, 72; Мело, 75; Габриэл, 90
Удаления:
нет - Мело, 90
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
18 декабря 14:30, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция