Гол Кандревы принес «Интеру» победу над «Сассуоло»

«Сассуоло» дома уступил «Интеру» (0:1) в 17-м туре чемпионата Италии.

Единственный мяч на 47-й минуте забил полузащитник гостей Антонио Кандрева.

Команда из Милана с 27 очками занимает на данный момент седьмое место, ее сегодняшний соперник с 17 баллами – на 15-й строчке.

В следующем туре «Интер» 21 декабря примет «Лацио», а «Сассуоло» днем позже сыграет на выезде с «Кальяри».