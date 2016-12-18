Александр Усик: Чуть-чуть прилетело, но это ничего страшного

Чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (11-0, 10 КО) прокомментировал победу над Тхабисо Мчуну.

«Как я и обещал, в пять утра я не спал. Спасибо за поддержку. Чуть-чуть прилетело, но это ничего страшного. Андрей Борисович (Колосов, психолог Усика) сказал, что получу за это.

Большое спасибо болельщикам. Я рад, что у меня все получилось», – цитирует Усика Tribuna.com.

Напомним, украинец стал чемпионом мира по версии WBO минувшей осенью, отобрав в Гданьске пояс у поляка Кшиштофа Гловацки.



