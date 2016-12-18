LW Red стала победителем IEM Gyeonggi по Overwatch
Южнокорейская команда LW Red стала победителем турнира Intel Extreme Masters Gyeonggi по Overwatch.
В финальном матче LW Red перестреляла соотечественников из Lunatic-Hai со счетом 3:1.
LW Red за победу на турнире получат 50 000 долларов, а Lunatic-Hai увезут домой 20 000 долларов.
Турнир IEM Gyeonggi по League of Legends проходил с 16 по 18 декабря в южнокорейском городе Коян. Призовой фонд чемпионата составил 100 000 долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически