«Уфа» объявит нового главного тренера не раньше 28 декабря

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, когда станет известно имя нового главного тренера команды.

«Наверное, до конца года объявим, но не раньше 28-го. Это связано с определенными обстоятельствами, но кандидат у нас один, и мы находимся в переговорах», - цитирует Газизова ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что возглавить уфимский клуб может тренер «Зенита» Сергей Семак. Прежний наставник «Уфы» Виктор Гончаренко стал главным тренером ЦСКА.